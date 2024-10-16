Военный аналитик: система THAAD США неспособна отразить атаки Ирана

Ранее Пентагон сообщил о прибытии в Израиль первых компонентов ПРО THAAD. Уточнялось, что также в еврейское государство была переброшена передовая группа американских военнослужащих, которые будут обслуживать систему.

«Американцы уже практически раздали все свои Patriot, дали и на Украину, и Израилю. Теперь отдают то, что у них осталось, больше нечего давать. Их военно-промышленный комплекс не готов к длительным конфликтам, тем более что США воюют официально на два фронта — на Украине и Ближнем Востоке, и на третьем, уже очевидно, Юго-Восточном, в Тихоокеанском регионе», — прокомментировал Мингалев.

Кроме того, добавил он, переброска военных и системы ПРО в Израиль демонстрирует, что США делают ставку на ближневосточный конфликт, отодвинув Украину на второй план. Для Вашингтона, пояснил эксперт, ситуация на Ближнем Востоке более актуальна, поскольку там находятся месторождения нефти.

«Почему такая встревоженность со стороны США: сейчас готовится саммит БРИКС в Казани, куда приедет множество ближневосточных лидеров. Это показывает, что США теряют влияние в регионе, величие Запада постепенно улетучилось», — резюмировал собеседник издания.

Ранее, 13 октября, Пентагон анонсировал развертывание в Израиле ПРО THAAD с группой военных по указанию президента США Джо Байдена. В прошлый раз подобное происходило год назад, после начала эскалации палестино-израильского конфликта. Тогда глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что развертывание этих систем на Ближнем Востоке позволяет Вашингтону быстро реагировать на «непредвиденные обстоятельства».