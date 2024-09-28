Арагчи: Израиль должен следить за влиянием крови Насраллы на расширение сопротивления

"Насралла, мастер сопротивления и гордость исламской уммы, присоединился ко многим мученикам, идущим по пути чести и выступающим против жестокости и преступлений кровавых захватчиков", говорится в послании главы МИД Ирана.

Он отметил, что это не первый случай, когда сионистский режим подвергает мученической смерти лидеров и командиров «Хезболлы», но древо сопротивления не перестает жить и расти.

"Я поздравляю Верховного лидера, исламскую умму и народ региона, стойкий и понимающий народ Ливана и Ирана, а также все компоненты и столпы сопротивления в связи с кончиной Насраллы", сказал Арагчи. — Несомненно, чистая кровь мучеников сопротивления станет основой окончательной победы и освобождения Священного Кудса от рук сионистских преступников".