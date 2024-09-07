Ракетные и артиллерийские атаки "Хезболла" Ливана на четыре сионистские военные базы

"Хезболла" Ливана в своем заявлении сообщила, что ее бойцы атаковали и уничтожили разведывательное оборудование армии оккупантов-сионистов на базе "Масхафам".

"Хезболла" Ливана также подчеркнула, что она обстреляла ракетами "Катюша" разведывательный центр оккупантов на военной базе "Мишар".

"Хезболла" Ливана также сообщила об артиллерийском обстреле своими бойцами военной базы оккупантов под названием "Хадаб Ярун".

Ранее "Хезболла" Ливана в своем заявлении сообщила, что в поддержку народа сектора Газа и палестинского сопротивления, а также в ответ на преступления сионистского режима, в том числе на недавнее вторжение в район Фарун на юге Ливана, она обстреляла ракетами "Катюша" базу "Джабаль Нирия".