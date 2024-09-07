Хезболла Ливана атаковала штаб бригады "Голани"

В субботу Хезболла Ливана в своем заявлении объявила, что в поддержку народа сектора Газа и в знак солидарности с палестинским сопротивлением, а также в ответ на преступления израильского режима против мирных жителей, в частности на недавнее вторжение в район Фрун в Южном Ливане, была атакована база "Джебель Нирия" ракетами "Катюша".

Согласно заявлению, база Джебель Нирия в настоящее время является штабом командования бригады "Голани" армии Израиля.

Вчера Хезболла Ливана также выпустила заявление о том, что были атакованы военная база "Маян Барух", гарнизон "Збедин", а также здания, используемые израильскими военными в поселении "Метула" на севере оккупированной Палестины, с помощью беспилотников и ракет.