Путин: Мы будем работать над газовым свопом с Ираном

Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании IX Восточного экономического форума во Владивостоке заявил: "Иран уже давно просит нас о газе. Я считаю, что этот проект вполне осуществим, поскольку рынки потребления газа в регионе очень велики, и эта большая потребность в газе существует у соседних стран Ирана".

По словам президента России, компания "Газпром" вернула объемы экспорта газа (после взрыва газопровода "Северный поток", санкций и региональных условий) к целям роста экономики страны как за счет новых рынков, так и за счет внутреннего рынка в связи с ростом российской экономики. Путин заявил: "В сфере газа есть разные возможности, мы будем развивать разные рынки, мы будем работать над свопом, как я уже говорил, мы будем поставлять газ в сжиженном виде, и постепенно восстановим объемы продаж".