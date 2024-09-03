Иран подчеркнул неприемлемость геополитических изменений в Кавказском регионе

Моджтаба Дамирчилу, помощник министра иностранных дел и директор департамента Евразии, в ходе встречи с послом России в Тегеране отметил, что уважение национального суверенитета, территориальной целостности и взаимных интересов стран является залогом устойчивого мира и создает условия для регионального сотрудничества на Кавказе.

В ходе встречи, помимо обмена мнениями о текущих событиях на Кавказе, были подтверждены позиции Ирана, которые заключаются в поддержке установления мира и стабильности в регионе, содействии развитию сотрудничества между странами региона, противодействии изменению признанных международных границ и геополитических изменений в регионе, а также необходимости учета законных интересов и озабоченностей всех стран региона.

Стороны также подчеркнули необходимость использования потенциала стран региона для решения проблем, содействия укреплению мира и стабильности в регионе, а также реализации экономических проектов с учетом интересов всех сторон. Они также обсудили предстоящее заседание консультационного механизма 3+3 и встречу министров иностранных дел Ирана, России и Азербайджана.