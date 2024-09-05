5 сент. 2024 г., 15:39
??????? ID: 85587942
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Иран: США и их союзники продлили войну на Украине, поставляя западное оружие

5 сент. 2024 г., 15:39
??????? ID: 85587942
Иран: США и их союзники продлили войну на Украине, поставляя западное оружие

Тегеран, 5 сентября, ИРНА - Посол Ирана при ООН, отвергая обвинения США, Великобритании и Франции в отношении роли Тегерана в украинском конфликте, заявил, что соединенные Штаты и их союзники не могут отрицать неоспоримый факт, что поставки западного оружия, особенно со стороны США, продлили войну на Украине и нанесли ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре".

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана в ООН, в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН в среду по местному времени добавил: "Поэтому любые утверждения о том, что Иран участвует в продаже, экспорте или передаче вооружений Российской Федерации и нарушает свои международные обязательства, абсолютно безосновательны и категорически отвергаются. Иран вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность соблюдению международного гуманитарного права".

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран в ООН добавил: "В отличие от утверждений представителя США, на самом деле именно Соединенные Штаты, а не Иран, являются главным спонсором и пропагандистом терроризма в регионе и мире. США возглавляют список сторонников режима Израиля, самого опасного террористического режима в мире".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .