Иран: США и их союзники продлили войну на Украине, поставляя западное оружие

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана в ООН, в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН в среду по местному времени добавил: "Поэтому любые утверждения о том, что Иран участвует в продаже, экспорте или передаче вооружений Российской Федерации и нарушает свои международные обязательства, абсолютно безосновательны и категорически отвергаются. Иран вновь подтверждает свою непоколебимую приверженность соблюдению международного гуманитарного права".

Высокопоставленный дипломат Исламской Республики Иран в ООН добавил: "В отличие от утверждений представителя США, на самом деле именно Соединенные Штаты, а не Иран, являются главным спонсором и пропагандистом терроризма в регионе и мире. США возглавляют список сторонников режима Израиля, самого опасного террористического режима в мире".