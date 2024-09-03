3 сент. 2024 г., 16:30
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин пригласил своего монгольского коллегу на саммит БРИКС

3 сент. 2024 г., 16:30
??????? ID: 85586738
Путин пригласил своего монгольского коллегу на саммит БРИКС

Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Президент России, находящийся с визитом в Монголии, пригласил своего монгольского коллегу принять участие в предстоящем саммите группы БРИКС в городе Казани.

Владимир Путин, во время встречи с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, пригласил его на саммит БРИКС, который состоится в октябре этого года в Казани, Россия.

Он сказал: "Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где мы будем принимать саммит БРИКС в этом году".

Он добавил: "Это будет первое крупное мероприятие после расширения состава этого альянса, и я надеюсь, что вы примете участие в этом саммите в формате БРИКС Плюс. Мы с нетерпением ждем встречи с вами".

Президент России предложил Хурэлсуху обсудить сотрудничество России и Монголии в различных областях, особенно в сфере экономики.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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