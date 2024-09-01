Азиатский паралимпийский комитет: «Иранская королева» вошла в историю

Азиатский паралимпийский комитет, упомянув о четвертой медали Сары Джаванмарди на Олимпийских играх, написал: «Джаванмарди завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондоне-2012, две золотые медали на Олимпийских играх в Рио-2016 и одну золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. Вчера она также успешно завоевала четвертую золотую медаль Паралимпиады в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди женщин».

Азиатский паралимпийский комитет опубликовал фотографию с медалями Джаванмарди и назвал ее "королевой пистолета", что может стать гордостью для древнего континента.

У Джаванмарди есть возможность довести число своих золотых медалей на Паралимпийских играх в Париже до пяти. Сара Джаванмарди будет соревноваться со своими соперниками в смешанных соревнованиях по стрельбе из пистолета на 50 метров, класс SH1, в среду, 14 сентября, в 11 утра, вместе с Мохаммадрезой Миршафии.