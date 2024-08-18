Церемония сопровождения паралимпийской команды в Мешхеде

Паралимпийская команда под названием "Сыны Ирана" в воскресенье была направлена на соревнования Парижа 2024 после посещения Мешхеда. 17-е Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 27 августа по 8 сентября с участием четырех тысяч четырехсот спортсменов из 188 стран мира в 22 видах спорта.