Церемония сопровождения паралимпийской команды в Мешхеде

Паралимпийская команда под названием "Сыны Ирана" в воскресенье была направлена на соревнования Парижа 2024 после посещения Мешхеда. 17-е Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 27 августа по 8 сентября с участием четырех тысяч четырехсот спортсменов из 188 стран мира в 22 видах спорта.
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