Лидер в адрес медалистов в Париже: искренне благодарю за радость, которую вы приносили людям, и за славу страны

Лидер написал это письмо в ответ на письмо Махмуда Хосравивафы, президента Национального олимпийского комитета Исламской Республики Иран, который представил Лидеру отчет о выступлении иранских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Аятолла Хаменеи выразил свою благодарность спортсменам, которые порадовали нацию своими достижениями.

Лидер сказал, что он благодарен всему сообществу поддержки в Иране, спортсменам, их тренерам и менеджерам, а также национальному олимпийскому комитету за то, что они доставили радость нации на недавних Олимпийских играх в Париже.

Иран принял участие в Олимпийских играх в Париже в составе 40 спортсменов и занял 21-е место в медальном зачете с 12 медалями (3 золотыми, 6 серебряными и 3 бронзовыми). Летние Олимпийские игры этого года завершились вчера спустя 17 дней, в которых приняли участие спортсмены почти из 200 стран.