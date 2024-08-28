Иранский студент завоевал золотую медаль на легкоатлетических соревнованиях в Москве

Всемирные корпоративные спортивные игры проводились в трех возрастных категориях: до 35 лет, 35-45 лет и старше 45 лет, в рамках 22 индивидуальных и командных видов спорта в Москве.

Рибвар Морадпур, магистрант по спортивной физиологии Курдского университета, на этих соревнованиях завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров.

Согласно заявлению организационного комитета Всемирных корпоративных спортивных игр 2024 года - ADCS, это было первое мероприятие с участием членов БРИКС и 35 стран (Иран, Азербайджан, Беларусь, Южная Африка, Колумбия, Узбекистан, Вьетнам, Китай, Чад, Марокко, Бразилия, Мексика) в различных видах спорта.