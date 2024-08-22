22 авг. 2024 г., 15:44
??????? ID: 85576076
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Перемещение 1,7 миллиона палестинцев в Газе

22 авг. 2024 г., 15:44
??????? ID: 85576076
Перемещение 1,7 миллиона палестинцев в Газе

Тегеран, 22 августа, ИРНА - Информационное бюро правительства Палестины в Газе в среду вечером заявило, что израильский режим переместил 1 миллион 700 тысяч палестинцев в этом узком районе.

В заявлении информационного бюро правительства Палестины в Газе говорится, что армия израильского режима продолжает совершать ужаснейшие преступления против гражданского населения в секторе Газа, в том числе преступления насильственного перемещения и принудительного перемещения более 1 миллиона 700 тысяч гражданских палестинцев.

В заявлении говорится, что израильский режим, угрожая убийством и бомбардировками, а также использованием запрещенного международного оружия, которое считается преступлением против человечности, вынуждает палестинских граждан покидать свои дома и становиться вынужденными переселенцами, и это однозначно показывает, что израильский режим намеренно и в соответствии с заранее разработанным планом пытается задушить палестинских граждан и общество в секторе Газа, собирая их на территории, площадь которой составляет лишь одну десятую часть сектора Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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