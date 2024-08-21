«Хезболла» нанесло ракетные и беспилотные удары по израильским поселениям и военным объектам

Движение «Хезболла» в заявлении сообщило, что нанесло ракетный удар по базе «Таснобар» израильской армии в оккупированных Голанских высотах Сирии ракетами «Катюша», в ответ на агрессию сионистского режима в районе Бекаа в Ливане и в поддержку жителей сектора Газа и палестинского Сопротивления.

В другом заявлении «Хезболла» сообщило, что атаковало военную позицию "Хадаб Ярон" израильской армии на севере Палестины с помощью дрона-смертника, который попал точно в цель.

Сегодня утром также, военный центр «Зар'ит» израильской армии на севере оккупированной Палестины подвергся атаке движения «Хезболла».