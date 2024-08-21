21 авг. 2024 г., 12:45
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«Хезболла» нанесло ракетные и беспилотные удары по израильским поселениям и военным объектам

21 авг. 2024 г., 12:45
??????? ID: 85574919
«Хезболла» нанесло ракетные и беспилотные удары по израильским поселениям и военным объектам

Тегеран, 21 августа, ИРНА – Сегодня ливанская «Хезболла» в рамках новой волны атак нанесла ракетные и беспилотные удары по израильским поселениям и позициям армии Израиля на севере оккупированной Палестины и в оккупированном Голанских высотах Сирии.

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Движение «Хезболла» в заявлении сообщило, что нанесло ракетный удар по базе «Таснобар» израильской армии в оккупированных Голанских высотах Сирии ракетами «Катюша», в ответ на агрессию сионистского режима в районе Бекаа в Ливане и в поддержку жителей сектора Газа и палестинского Сопротивления.

В другом заявлении «Хезболла» сообщило, что атаковало военную позицию "Хадаб Ярон" израильской армии на севере Палестины с помощью дрона-смертника, который попал точно в цель.

Сегодня утром также, военный центр «Зар'ит» израильской армии на севере оккупированной Палестины подвергся атаке движения «Хезболла».

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