Ожесточенные удары сопротивления по армии сионистского режима в секторе Газа

Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", военное крыло движения ХАМАС, в своем заявлении сообщили, что наши муджахиды успешно взорвали противопехотную мину среди группы сионистских сил, которые были расквартированы в здании рядом со школой "Аль-Кадисия" в Рафахе на юге сектора Газа. Согласно этому заявлению, в этой операции было убито или ранено несколько военнослужащих сионистского режима.

Бригады аль-Кассама также сообщили о поражении другой пехотной группы армии сионистского режима в доме в районе Тель-эс-Султан на западе Рафаха.

Военное крыло ХАМАС также уничтожило танк "D9" сионистского режима в районе Тель-эс-Султан.

"Бригады Аль-Кудс", военное крыло Исламского джихада, также заявили, что обстреляли из миномета позиции врага, где находились его машины и военнослужащие, которые проникли рядом со школой "Умар Аль-Агха" в районе Аль-Карара на северо-востоке Хан-Юниса.

Группа "Силы шахида Умара Аль-Касема", военное крыло Демократического фронта за освобождение Палестины, также заявила, что взорвали противопехотную мину среди вражеских военнослужащих в районе Ас-Салам на востоке Рафаха, в результате чего некоторые из них были убиты и ранены.