21 авг. 2024 г., 11:08
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Иран: Ответ Израилю будет неожиданным

21 авг. 2024 г., 11:08
??????? ID: 85574684
Иран: Ответ Израилю будет неожиданным

Нью-Йорк, 21 августа, ИРНА – Ответ Ирана, вероятно, будет неожиданным для этого режима, как по времени, так и по форме. Возможно, когда их глаза будут устремлены в небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что происходит на земле, а может быть, и комбинацией этих двух. Об этом заявило представительство Исламской Республики Иран при ООН о сроках ответа Тегерана на убийство Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, сионистским режимом.

«Ответ Ирана должен иметь два четких результата. Во-первых, он должен наказать агрессора за теракт и нарушение суверенитета Ирана. Во-вторых, он должен укрепить сдерживающий мощь Ирана и привести к глубокому раскаянию режима, чтобы предотвратить повторение любой агрессии в будущем», - заявило представительство ИРИ при ООН вечером во вторник по местному времени, отвечая на вопрос о том, откладывает ли Иран умышленно ответ на действия Израиля до завершения переговоров о прекращении огня в Газе.

«Кроме того, ответ Ирана должен быть таким, чтобы не оказывать негативного влияния на возможное прекращение огня (в Газе), - пояснило представительство ИРИ при ООН. - Ответ Ирана, вероятно, будет неожиданным для этого режима, как по времени, так и по форме. Возможно, когда их глаза будут устремлены в небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что происходит на земле, а может быть, и комбинацией этих двух».

2 Persons

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