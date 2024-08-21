Иран: Ответ Израилю будет неожиданным

«Ответ Ирана должен иметь два четких результата. Во-первых, он должен наказать агрессора за теракт и нарушение суверенитета Ирана. Во-вторых, он должен укрепить сдерживающий мощь Ирана и привести к глубокому раскаянию режима, чтобы предотвратить повторение любой агрессии в будущем», - заявило представительство ИРИ при ООН вечером во вторник по местному времени, отвечая на вопрос о том, откладывает ли Иран умышленно ответ на действия Израиля до завершения переговоров о прекращении огня в Газе.

«Кроме того, ответ Ирана должен быть таким, чтобы не оказывать негативного влияния на возможное прекращение огня (в Газе), - пояснило представительство ИРИ при ООН. - Ответ Ирана, вероятно, будет неожиданным для этого режима, как по времени, так и по форме. Возможно, когда их глаза будут устремлены в небо и на экран радара, они будут ошеломлены тем, что происходит на земле, а может быть, и комбинацией этих двух».