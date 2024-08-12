12 авг. 2024 г., 14:11
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Новости ID: 85566058
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Иран и Китай подчеркнули прекращение агрессии израильского режима в Газе, заявил Багери

12 авг. 2024 г., 14:11
Новости ID: 85566058
Иран и Китай подчеркнули прекращение агрессии израильского режима в Газе, заявил Багери

Тегеран, 12 августа, ИРНА – В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китая мы сошлись во мнении о необходимости решительного осуждения действий сионистского режима и совместных усилий международного сообщества для прекращения его агрессии и немедленного установления перемирия в Газе. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

«В телефонном разговоре с господином Ван И, министром иностранных дел Китая, мы обсудили последние региональные события, включая действия израильского режима, истребляющего детей, направленные на расширение зоны конфликта за пределы Газы, путем недавних опасных действий в Ливане, Йемене и убийства Хании в Тегеране», - отметил Багери в сообщении, размещенном в социальных сетях.

«Я также подчеркнул законное право Ирана на соответствующий и сдерживающий ответ для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - добавил иранский дипломат.

По словам чиновника, министр иностранных дел Китая, в свою очередь, поддержал законные усилия Ирана по защите своего суверенитета, безопасности и национального достоинства, а также выразил готовность к тесному сотрудничеству с Ираном для обеспечения мира и безопасности в регионе.

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