Иран и Китай подчеркнули прекращение агрессии израильского режима в Газе, заявил Багери

«В телефонном разговоре с господином Ван И, министром иностранных дел Китая, мы обсудили последние региональные события, включая действия израильского режима, истребляющего детей, направленные на расширение зоны конфликта за пределы Газы, путем недавних опасных действий в Ливане, Йемене и убийства Хании в Тегеране», - отметил Багери в сообщении, размещенном в социальных сетях.

«Я также подчеркнул законное право Ирана на соответствующий и сдерживающий ответ для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - добавил иранский дипломат.

По словам чиновника, министр иностранных дел Китая, в свою очередь, поддержал законные усилия Ирана по защите своего суверенитета, безопасности и национального достоинства, а также выразил готовность к тесному сотрудничеству с Ираном для обеспечения мира и безопасности в регионе.