Режим апартеида Израиля не соблюдает никаких международных правовых норм и принципов гуманности: Канани

Насер Канани, официальный представитель МИД, резко осудил жестокую атаку израильского режима, совершённую сегодня утром против палестинских беженцев, проживающих в школе "Таба'ин" в районе Аль-Дардж в Газе, во время утренней молитвы, которая привела к гибели и ранению сотен палестинских мирных жителей.

Канани назвал эту жестокую атаку явным примером одновременного совершения геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности.

Канани подчеркнул: "Продолжающиеся безумные атаки израильского режима против мирного палестинского населения и жестокое убийство женщин, детей и пожилых людей, особенно чудовищная атака этого режима сегодня на палестинских беженцев, проживающих в школе "Таба'ин", еще раз подтвердили, что режим апартеида Израиля не соблюдает никаких международных правовых норм и этических и гуманитарных принципов".

Представитель МИД добавил: "Единственный способ противостоять этому кровожадному режиму - это решительные и твердые действия исламских и свободолюбивых стран мира в практической поддержке палестинского народа, его борьбы и законного сопротивления оккупации и агрессии".