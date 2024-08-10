Российский эксперт прокомментировал наказание Израиля

«Российское общество категорически осуждает террористические акции Израиля и США, совершённые в отношении Ирана, в отношении политических деятелей и других стран, находящихся на территории Ирана», - отметил Бабурин, указав на убийство генерала Солеймани в Ираке и убийство Исмаила Хании в Тегеране.

По его словам, «Иран провоцируют начать военные действия против Израиля, чтобы обвинить Иран в агрессии».

«Потребуется большая политическая работа, чтобы ответить на преступления, но вместе с тем не поддаться на провокацию, - подчеркнул российский политический деятель. - Агрессор должен быть наказан».

«Мы должны добиться освобождения палестинских территорий, но для этого потребуется отдельные точечные специальные операции, для этого потребуется политическая солидарность друзей Ирана. Вот здесь нужно работать», - заключил Бабурин.