Ответственность за нападение на школу в районе Аль-Дарадж лежит на США и Израиле

Информационное бюро палестинского правительства сообщило, что оккупанты совершили новую резню в целях геноцида и этнической чистки, в результате которой погибло более 100 человек.

По его данным, из-за большого количества жертв спасательные бригады до сих пор не смогли извлечь тела всех погибших из-под завалов.

«Мы самым решительным образом осуждаем действия оккупантов, которые привели к этой ужасной резне, и призываем весь мир осудить их», - добавило информационное бюро палестинского правительства.