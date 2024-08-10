10 авг. 2024 г., 11:55
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Новости ID: 85563620
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Ответственность за нападение на школу в районе Аль-Дарадж лежит на США и Израиле

10 авг. 2024 г., 11:55
Новости ID: 85563620
Ответственность за нападение на школу в районе Аль-Дарадж лежит на США и Израиле

Тегеран, 10 августа, ИРНА – Информационное бюро палестинского правительства в секторе Газа в субботу утром в ответ на гибель более 100 человек в результате авиаудара сионистского режима по школе Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в центре Газы заявил, что ответственность за это ужасное преступление лежит на США и Израиле.

Информационное бюро палестинского правительства сообщило, что оккупанты совершили новую резню в целях геноцида и этнической чистки, в результате которой погибло более 100 человек.

По его данным, из-за большого количества жертв спасательные бригады до сих пор не смогли извлечь тела всех погибших из-под завалов.

«Мы самым решительным образом осуждаем действия оккупантов, которые привели к этой ужасной резне, и призываем весь мир осудить их», - добавило информационное бюро палестинского правительства.

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