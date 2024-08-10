Иран: Созданы предпосылки для сурового наказания Израиля

«Единственной целью сионистского режима в убийстве людей, совершающих намаз в школе Аль-Табиин в Газе и убийстве мученика Исмаила Хании в Иране является разжигание войны и провал переговоров о прекращении огня», - написал Шамхани в сообщении, размещенном в социальных сетях.

По его словам, «проведенные правовые, дипломатические и медийные процессы создали предпосылки для сурового наказания режима, который не понимает ничего, кроме языка силы».

Израильская армия обстреляла палестинцев во время утренней молитвы в школе Аль-Табиин в районе Аль-Дарадж в Газе, в результате чего погибло не менее 100 палестинцев и множество получили ранения.