Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в ответ на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что запрет на транзит российской нефти был разработан в Брюсселе, признала, что рекомендация Европейского союза об этом запрете будет соответствовать интересам США, поскольку Вашингтон стремится к полной зависимости Брюсселя от американских источников нефти и энергии.

Захарова подчеркнула, что это обеспечивает экономическую зависимость и политический контроль, а также доминирование США над Европейским союзом.

Она также отметила, что именно поэтому долгосрочные контракты России и Европейского союза никогда не были приемлемы для Америки, и "Северный поток" был ослаблен.

Как сообщает ИРНА, в декабре 2022 года Европейский союз, страны "Группы семи" и их союзники запретили морской экспорт российской нефти и установили потолок цены в 60 долларов за баррель.