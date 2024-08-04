4 авг. 2024 г., 11:19
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Джалали: Передача газа из России в Иран – проект "выигрыш-выигрыш"

4 авг. 2024 г., 11:19
Новости ID: 85557878
Джалали: Передача газа из России в Иран – проект "выигрыш-выигрыш"

Москва, 4 августа, ИРНА – Мегапроект по передаче газа из России в Иран – это уравнение "выигрыш-выигрыш", которое принесет множество взаимных выгод для двух стран и двух народов. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали в интервью корреспонденту ИРНА.

«В прошлом существовало такое мнение, что Иран и Россия являются конкурентами в сфере энергетики, и некоторые даже утверждали, что отношения между Ираном и Россией не могут быть стабильными из-за конкуренции в этой области», - сказал иранский дипломат.

«Создавшаяся в мире ситуация привела Иран и Россию к сотрудничеству в сфере энергетики», - добавил Джалали.

Как отметил посол, в политике и внешней политике необходимо создавать взаимные интересы. Создание взаимной потребности между двумя государствами может привести к повышению устойчивости отношений.

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