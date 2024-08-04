Джалали: Передача газа из России в Иран – проект "выигрыш-выигрыш"

«В прошлом существовало такое мнение, что Иран и Россия являются конкурентами в сфере энергетики, и некоторые даже утверждали, что отношения между Ираном и Россией не могут быть стабильными из-за конкуренции в этой области», - сказал иранский дипломат.

«Создавшаяся в мире ситуация привела Иран и Россию к сотрудничеству в сфере энергетики», - добавил Джалали.

Как отметил посол, в политике и внешней политике необходимо создавать взаимные интересы. Создание взаимной потребности между двумя государствами может привести к повышению устойчивости отношений.