Иран и Россия обсудили аспекты убийства главы Политбюро ХАМАС в Тегеране

"1 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации с и.о. Министра иностранных дел Исламской Республики Иран", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что стороны осудили убийство главы Политбюро ХАМАС в Тегеране в период его пребывания на церемонии инаугурации Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

"Указано на неприемлемость политических убийств и крайне опасные последствия подобных действий, чреватых резкой эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и обвальной деградацией региональной обстановки", говорится в нем.

"Организаторы таких провокаций явно рассчитывают сорвать и без того буксующий переговорный процесс и делают ставку на то, чтобы вовлечь США в военные действия для предания забвению резолюций ООН о создании Палестинского государства", отмечается в документе.

"Лавров призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения", заявили в МИД.