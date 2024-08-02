Иран и Россия обсудили аспекты убийства Хании

В ходе телефонного разговора в четверг иранский и российский дипломаты осудили убийство лидера палестинского сопротивления.

Обе стороны подчеркнули, что политически мотивированные убийства неприемлемы, и предупредили о тяжелых последствиях таких действий.

По словам двух официальных лиц, организаторы такого провокационного шага стремятся сорвать продолжающийся процесс переговоров между противоборствующими сторонами в секторе Газа.

Со своей стороны, Лавров призвал все влиятельные стороны в Газе и на Ближнем Востоке избегать действий, которые могут привести к дальнейшей региональной нестабильности и новым жертвам среди мирного населения.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором резко осудило убийство Хании.

Посольство России в Тегеране также отреагировало на убийство главы политического бюро палестинского движения сопротивления ХАМАС, заявив, что это неприемлемое политическое убийство, которое приведет к дальнейшей эскалации напряженности”, пояснив, что это преступление “окажет негативное влияние на переговоры о прекращении огня в Газе”.

Согласно заявлению, опубликованному КСИР, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция в Тегеране подверглась нападению.