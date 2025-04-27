Иран и Зимбабве осудили преступления сионистского режима

В воскресенье, на полях третьего заседания по экономическому сотрудничеству Ирана и Африки, Пезешкиан встретился с Константином Чивенгой, вице-президентом Зимбабве.

В ходе встречи президент Ирана особо отметил необходимость развития дружественных связей между двумя государствами.

Пезешкиан также осудил продолжающиеся преступления сионистского режима, подчеркнув, что исламские и не исламские страны должны объединить усилия для предотвращения разрушительных действий этого режима и обеспечения мира и спокойствия в соответствии с международным правом.

Он добавил, что только через единство и сплочённость можно заставить агрессоров прекратить свои преступления.

Обе стороны также выразили глубокую обеспокоенность катастрофическим положением с нарушением прав человека в Палестине и подчеркнули необходимость использования международных механизмов для обеспечения уважения права палестинского народа на самоопределение. Они осудили поддержку, оказываемую некоторыми державами сионистскому режиму в его преступных действиях.