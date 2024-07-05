5 июл. 2024 г., 17:31
??????? ID: 85530421
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Рост на 275% в получении валютной выручки за счет увеличения экспорта энергоносителей

5 июл. 2024 г., 17:31
??????? ID: 85530421
Рост на 275% в получении валютной выручки за счет увеличения экспорта энергоносителей

Тегеран, 5 июля, ИРНА - Экономический эксперт заявил, что увеличение экспорта энергоносителей не только значительно увеличило валютные резервы страны, но и привело к росту на 275% в получении валютной выручки от экспорта сырой нефти и газового конденсата.

Али Мортазави в интервью ИРНА отметил: "администрация Раиси, несмотря на вызовы, вызванные усилением санкций, предприняло важные шаги в развитии внешней торговли страны в энергетическом секторе. Стратегические усилия правительства привели к существенным изменениям в экспорте сырой нефти Ирана, росту экспорта на 300%, росту экспорта газа на 30% и росту экспорта СПГ на 100%.  Этот рост экспорта привел к увеличению на 275% валютной выручки от экспорта сырой нефти и газового конденсата".

Эксперт по вопросам экономической политики, касаясь подхода правительства к изменениям в сфере торговли нефтью и газом в Иране во время Раиси, сказал: "Были предприняты значительные шаги в развитии внешней торговли страны в энергетическом секторе. Усилия правительства по перепроектированию энергетической торговли Ирана, увеличению добычи нефти, освоению новых рынков, диверсификации экспорта энергоносителей и привлечению иностранных инвестиций увенчались успехом, что привело к существенному преобразованию в экспорте сырой нефти Ирана и значительному увеличению валютных резервов".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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