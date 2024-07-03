Рост экспорта Ирана в страны-члены Организации исламского сотрудничества на 15%

Мохаммад Резвани-Фар, заместитель министра экономических дел и финансов, заявил: "В первом квартале 2024 года объем экспорта в 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества в целом превысил 21,5 млн тонн товаров стоимостью 8,6 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показало рост на 6% в объеме и 15% в долларовой стоимости."

Он уточнил, что за этот период импорт из этих стран составил около 5,2 млн тонн стоимостью 6,9 млрд долларов, что на 20% и 7% соответственно больше, чем в первом квартале прошлого года.

Резвани-Фар добавил, что общий объем торговли с упомянутыми странами в первом квартале 2024 года достиг 26,7 млн тонн и 15,5 млрд долларов, что на 8% больше по объему и на 11% больше по долларовой стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.