3 июл. 2024 г., 17:15
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Рост экспорта Ирана в страны-члены Организации исламского сотрудничества на 15%

3 июл. 2024 г., 17:15
??????? ID: 85528308
Рост экспорта Ирана в страны-члены Организации исламского сотрудничества на 15%

Тегеран, 3 июля, ИРНА - Президент Таможенной службы Ирана заявил, что экспорт Ирана в 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества вырос на 15% в стоимостном выражении.

Мохаммад Резвани-Фар, заместитель министра экономических дел и финансов, заявил: "В первом квартале 2024 года объем экспорта в 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества в целом превысил 21,5 млн тонн товаров стоимостью 8,6 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показало рост на 6% в объеме и 15% в долларовой стоимости."

Он уточнил, что за этот период импорт из этих стран составил около 5,2 млн тонн стоимостью 6,9 млрд долларов, что на 20% и 7% соответственно больше, чем в первом квартале прошлого года.

Резвани-Фар добавил, что общий объем торговли с упомянутыми странами в первом квартале 2024 года достиг 26,7 млн тонн и 15,5 млрд долларов, что на 8% больше по объему и на 11% больше по долларовой стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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