Согласно торговой статистике, российский экспорт в недружественные страны в последние два года был неоднородным: некоторые позиции снижались, другие росли. Если брать только первые, то в 2022 году западные импортеры недополучили продукции на 64,1 миллиарда долларов (4,5 триллиона рублей), а в 2023-м — на 192,4 миллиарда долларов (16,5 триллиона рублей). Таким образом, за два года ограничений они недосчитались товаров на 256,5 миллиарда долларов, или почти на 21 триллион рублей.

В то же время, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет российский экспорт оказался в плюсе: по сравнению с периодом до санкций удалось дополнительно заработать за два года 30,9 миллиарда долларов (пять триллионов рублей). Таким образом, благодаря торговле с дружественными странами Москва за два года компенсировала выпавшие доходы, заработав дополнительно как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей.

В разрезе по товарным группам больше половины продукции (55%), не доехавшей до Запада, пришлось на минералы — 107 миллиардов долларов, еще 38 миллиардов пришлось на драгоценности и 20,7 миллиарда — на металлы.

Потери импортеров древесины и продукции из нее составили 9,2 миллиарда долларов, пластмассы и резины — 5,4 миллиарда, оборудования, инструментов и транспорта — пять миллиардов, химикатов — 4,5 миллиарда. Поставки еды сократились на 1,3 миллиарда, продуктов животного происхождения и стройматериалов — на 1,2 миллиарда по каждой группе, а промтоваров — на 0,9 миллиарда.

Меньше всего охлаждение торговых отношений затронуло продукты растительного происхождения — сокращение составило 638,5 миллиона долларов, а также жиры и масла — 464,5 миллиона, ткани и одежду — 325 миллиона, предметы искусства — 44 миллиона долларов.

Зампредседателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в середине июня сообщил, что Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб для возможности в дальнейшем его предъявить вводившим ограничения странам.