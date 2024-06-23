23 июн. 2024 г., 16:11
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Экспорт иранских высокотехнологичных компаний вырос с 295 млн до 2 млрд 510 млн долларов

23 июн. 2024 г., 16:11
??????? ID: 85517953
Экспорт иранских высокотехнологичных компаний вырос с 295 млн до 2 млрд 510 млн долларов

Тегеран, 23 июня, ИРНА – Вице-президент по науке, технологиям и наукоемкой экономике считает сферу науки и технологий одним из столпов дипломатии страны и заявил, что экспорт наукоемких компаний, по данным таможни, вырос с 295 млн долларов до 2 млрд 510 млн долларов за последние три года.

Рухолла Дехгани Фирузабади сегодня в воскресенье на пресс-конференции объяснил достижения правительства в области науки и технологий и сказал, что в стране сейчас около 10 000 наукоемких компаний и около 2 000 творческих компаний, что на 70% больше, чем в начале правительства, и более 390 000 человек работают в этих компаниях, что в 2021 году было около 212 000 человек, и это значительное увеличение занятости в таких компаниях.

Дехгани также сказал, что продажи наукоемких компаний выросли с 224 триллионов риалов в 2021 году до 610 триллионов риалов.

Дехгани продолжил, что Министерство нефти, увеличив программы первого использования в 6 раз и увеличив в 5 раз соглашения с государственными учреждениями, теперь создало многомиллиардный долларовый рынок для инновационных компаний на ближайшие пять лет.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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