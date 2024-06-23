Экспорт иранских высокотехнологичных компаний вырос с 295 млн до 2 млрд 510 млн долларов

Рухолла Дехгани Фирузабади сегодня в воскресенье на пресс-конференции объяснил достижения правительства в области науки и технологий и сказал, что в стране сейчас около 10 000 наукоемких компаний и около 2 000 творческих компаний, что на 70% больше, чем в начале правительства, и более 390 000 человек работают в этих компаниях, что в 2021 году было около 212 000 человек, и это значительное увеличение занятости в таких компаниях.

Дехгани также сказал, что продажи наукоемких компаний выросли с 224 триллионов риалов в 2021 году до 610 триллионов риалов.

Дехгани продолжил, что Министерство нефти, увеличив программы первого использования в 6 раз и увеличив в 5 раз соглашения с государственными учреждениями, теперь создало многомиллиардный долларовый рынок для инновационных компаний на ближайшие пять лет.