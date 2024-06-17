Рост производства иранских бытовых приборов на 18,2% в прошлом году

По словам Омида Фазлиния, генерального секретаря Ассоциации производителей бытовой техники Ирана, в 2022 году в стране было произведено 16 миллионов 500 тысяч штук различной бытовой техники, а в 2023 году этот показатель увеличился до 19 миллионов 500 тысяч штук, то есть рост составил 18,2%.

Фазлиния, ссылаясь на имеющиеся статистические данные заявил, что экспорт бытовой техники в прошлом году составил 400 миллионов долларов, что свидетельствует об увеличении качества и производства запчастей и различных видов бытовой техники, которые конкурентоспособны на мировых рынках.

Генеральный секретарь Ассоциации производителей бытовой техники Ирана отметил, что эти показатели по сравнению с прошлым годом демонстрируют рост производства.

Он сообщил, что согласно политике, принятой в правительстве Тринадцатого президента, в 2024 году планируется произвести 22 миллиона 500 тысяч штук бытовой техники, что составит 15-процентный рост.