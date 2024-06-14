14 июн. 2024 г., 19:59
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Новости ID: 85509113
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Россия и Иран нарастили в I квартале 2024 года двусторонний товарооборот на 48%

14 июн. 2024 г., 19:59
Новости ID: 85509113
Россия и Иран нарастили в I квартале 2024 года двусторонний товарооборот на 48%

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Россия и Иран по итогам первого квартала 2024 года нарастили товарооборот год к году на 48%, при этом экспорт из РФ в Иран увеличился на 77%, импорт из Ирана - на 13%, сообщили в пресс-службе правительства России по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с министром нефти Ирана Джавадом Оуджи, передает ТАСС.

В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие по всем трекам межправкомиссии, включая вопросы сотрудничества в экономической, энергетической и транспортной сферах, а также в области туризма.

"Хотел бы отметить запуск регулярного прямого авиасообщения по маршруту Грозный - Тегеран 10 июня 2024 года, который осуществляется авиакомпанией "Махан эйр". Уверен, это послужит импульсом к увеличению взаимного туристического потока Ирана и регионов Северного Кавказа", - отметил вице-премьер.

Новак представил в качестве нового председателя российской части комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

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