Россия и Иран нарастили в I квартале 2024 года двусторонний товарооборот на 48%

В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие по всем трекам межправкомиссии, включая вопросы сотрудничества в экономической, энергетической и транспортной сферах, а также в области туризма.

"Хотел бы отметить запуск регулярного прямого авиасообщения по маршруту Грозный - Тегеран 10 июня 2024 года, который осуществляется авиакомпанией "Махан эйр". Уверен, это послужит импульсом к увеличению взаимного туристического потока Ирана и регионов Северного Кавказа", - отметил вице-премьер.

Новак представил в качестве нового председателя российской части комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном министра энергетики РФ Сергея Цивилева.