Правительство 13-го созыва подписало 20 нефтяных контрактов на сумму $21,5 млрд

"Главным приоритетом в разработке нефтегазовых месторождений в 13-м правительстве были совместные месторождения", сказал он, на церемонии начала бурения 24 скважин на совместном месторождении Ядаваран.

По его словам, покойный президент Ирана Эбрахим Раиси прекрасно понимал, что экономический рост идет по пути производственного скачка. "При таком подходе добыча нефти в Иране увеличилась с 2,1 млн баррелей в сутки в 2021 году до 3,6 млн баррелей в сутки, что представляет собой скачок на 70%", уточнил Ходжасте-Мехр.

"Этот рост добычи была потрачена на экспорт, получение дохода и создание богатства в стране", сказал он.

По его словам, самая высокая добыча газа на совместном месторождении Южный Парс с суточной добычей в 705 миллионов кубометров газа зафиксирована зимой 2024 года, что является еще одним символом скачка добычи в нефтегазовой отрасли.