Россия и Иран подписали меморандум о проработке организации поставок газа из РФ в Иран

Иран рассчитывает создать на своей территории газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменистаном.

"Этот меморандум был подписан в Тегеране между представителями России и Ирана и привел к развитию и укреплению сотрудничества двух стран в сфере газа. Планируется экспорт российского газа в Иран", заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, комментируя меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран.

По его словам, определены рамки поставок газа из России в Иран. "подписание меморандума о о проработке организации поставок российского газа в Иран является большой задачей и принесет хорошие изменения в вопросе энергобаланса. Мы надеемся, что этот меморандум в очень короткие сроки станет контрактом", добавил министр.

Согласно меморандуму, Иран будет покупать российский газ по разумной цене и экспортировать его в Ирак, Турцию и Пакистан по более высокой цене.