Тегеран примет 41 дипломатическую делегацию на саммите Форума Азиатского Диалога

В своем сообщении в социальных сетях Али Багери, исполняющий обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран, написал: "Мы с гордостью принимаем завтра в Тегеране саммит министров Форума Азиатского Диалога (ACD) и будем председательствовать на нем".

Он добавил: "41 делегация министров и международных организаций примет участие в этом саммите".

Багери также отметил: "Это событие создаст условия для укрепления сотрудничества между азиатскими странами и является свидетельством стремления Азии к многосторонности и инклюзивности".

Председательство на заседании министров иностранных дел стран-членов Форума Азиатского Диалога (ACD) с октября 2023 года принадлежит Исламской Республике Иран.

В этом саммите, который проводится под эгидой Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, примут участие более 30 стран на уровне министров, заместителей министров или соответствующих руководителей, а также специальные посланники стран-членов.