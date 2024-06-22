22 июн. 2024 г., 16:39
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Встреча глав МИД Диалога по сотрудничеству в Азии пройдет в Тегеране

22 июн. 2024 г., 16:39
??????? ID: 85516812
Встреча глав МИД Диалога по сотрудничеству в Азии пройдет в Тегеране

Тегеран, 22 июня. ИРНА — Дипломаты 30 стран-членов Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА) приедут в Тегеран для участия во встрече глав МИД ДСА, которая пройдет 23, 24 июня в иранской столице.

Встреча министров иностранных дел Диалога по сотрудничеству в Азии, который с октября 2023 года возглавляет Исламская Республика Иран, пройдет в Тегеране в воскресенье и понедельник.

В этой встрече, организованной Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран, примут участие более 30 иностранных делегаций на уровне министров, заместителей министров, генеральных секретарей региональных организаций и специальных посланников стран-членов.

В воскресенье пройдет встреча экспертов стран-членов, а в понедельник состоится официальная встреча с выступлением исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кени.

«Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА) учрежден в июне 2002 г. В Диалоге участвуют 35 государств: Иран, Россия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Индия, , Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Республика Корея, Кувейт, Монголия, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Япония.

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