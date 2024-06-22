Встреча глав МИД Диалога по сотрудничеству в Азии пройдет в Тегеране

Встреча министров иностранных дел Диалога по сотрудничеству в Азии, который с октября 2023 года возглавляет Исламская Республика Иран, пройдет в Тегеране в воскресенье и понедельник.

В этой встрече, организованной Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран, примут участие более 30 иностранных делегаций на уровне министров, заместителей министров, генеральных секретарей региональных организаций и специальных посланников стран-членов.

В воскресенье пройдет встреча экспертов стран-членов, а в понедельник состоится официальная встреча с выступлением исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кени.

«Диалог по сотрудничеству в Азии» (ДСА) учрежден в июне 2002 г. В Диалоге участвуют 35 государств: Иран, Россия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бутан, Индия, , Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Республика Корея, Кувейт, Монголия, Непал, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Япония.