20 июн. 2024 г., 17:10
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Новости ID: 85515139
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МИД Ирана: решение Канады по КСИР «подарок» Израилю и террористам

20 июн. 2024 г., 17:10
Новости ID: 85515139
МИД Ирана: решение Канады по КСИР «подарок» Израилю и террористам

Тегеран, 20 июня. ИРНА — Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что решение властей Канады внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций является подарком израильскому режиму, террористам и другим врагам мира и стабильности в регионе Западной Азии.

«Незаконное действие Канады по присвоению статуса неотъемлемой части официальных вооруженных сил Ирана, сыгравший непревзойденную роль в защите национальной безопасности и территориальной целостности любимого Ирана, в защите региональной безопасности и стабильности и в противодействии террорисиам ДАИШ, является злонамеренной провокацией, нарушающей принципы и нормы международного права и является просто подарком геноцидному режиму, террористам и другим врагам регионального мира и стабильности», написал Багери в соцести X.

Он добавил, что «правительство Канады будет нести ответственность за последствия этого провокационного и безответственного решения».

Ранее канадские власти объявили о решении внести КСИР в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом Канады, следуя по стопам США, которые в 2019 году включили иранские вооруженные силы в список террористических группировок.

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