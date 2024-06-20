МИД Ирана: решение Канады по КСИР «подарок» Израилю и террористам

«Незаконное действие Канады по присвоению статуса неотъемлемой части официальных вооруженных сил Ирана, сыгравший непревзойденную роль в защите национальной безопасности и территориальной целостности любимого Ирана, в защите региональной безопасности и стабильности и в противодействии террорисиам ДАИШ, является злонамеренной провокацией, нарушающей принципы и нормы международного права и является просто подарком геноцидному режиму, террористам и другим врагам регионального мира и стабильности», написал Багери в соцести X.

Он добавил, что «правительство Канады будет нести ответственность за последствия этого провокационного и безответственного решения».

Ранее канадские власти объявили о решении внести КСИР в список террористических организаций в соответствии с Уголовным кодексом Канады, следуя по стопам США, которые в 2019 году включили иранские вооруженные силы в список террористических группировок.