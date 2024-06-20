В ЕС не смогли одобрить 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии

По данным Reuters, уже более месяца чиновники 27 европейских стран ведут переговоры по этому пакету санкций. 14-й пакет антироссийских санкций включает в себя ограничение на поставки сжиженного природного газа, а также санкции против компаний и учреждений из третьих стран, причастных к обходу принятых ограничительных мер.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленных чиновников Евросоюза, сообщило что, несмотря на исключение одного из пунктов, которое считается проблематичным с точки зрения Германии, этот пакет санкций не был одобрен на совещании послов стран-членов Евросоюза.

По словам осведомленных дипломатов и источников, Европейский Союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за внутренних разногласий между МИД и Федеральным канцлером Германии. Как ожидается, послы стран ЕС продолжат свои переговоры в четверг.