20 июн. 2024 г., 13:35
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В ЕС не смогли одобрить 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии

20 июн. 2024 г., 13:35
??????? ID: 85514943
В ЕС не смогли одобрить 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии

Тегеран, 20 июня, ИРНА – Европейские страны не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии.

По данным Reuters, уже более месяца чиновники 27 европейских стран ведут переговоры по этому пакету санкций. 14-й пакет антироссийских санкций включает в себя ограничение на поставки сжиженного природного газа, а также санкции против компаний и учреждений из третьих стран, причастных к обходу принятых ограничительных мер.

Агентство Reuters со ссылкой на осведомленных чиновников Евросоюза, сообщило что, несмотря на исключение одного из пунктов, которое считается проблематичным с точки зрения Германии, этот пакет санкций не был одобрен на совещании послов стран-членов Евросоюза.

По словам осведомленных дипломатов и источников, Европейский Союз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за внутренних разногласий между МИД и Федеральным канцлером Германии. Как ожидается, послы стран ЕС продолжат свои переговоры в четверг.

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