28 мая 2024 г., 12:01
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Новости ID: 85492027
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Российский дипломат: Объем торговли с Ираном крайне мал

28 мая 2024 г., 12:01
Новости ID: 85492027
Российский дипломат: Объем торговли с Ираном крайне мал

Москва, 28 мая, ИРНА – Объем товарооборот между двумя странами на сегодняшнее время составляет чуть более $4 млрд., что очень мало с учетом существующих потенциалов. Об этом заявил генеральный консул РФ в Исфахане Андрей Жильцов.

«Целью 18-го заседания комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству двух стран, состоявшееся в Тегеране в конце февраля текущего года, было улучшение сложившейся ситуации», - отметил Жильцов в интервью ИРНА,  назвав основой двустороннего сотрудничества Ирана и России взаимодействие в сфере экономики.

«В ходе работы комиссии обсуждались темы взаимодействия практически во всех возможных сферах, таких как космос, авиация, судостроение, мирное использование ядерной энергии, добыча и переработка нефти и газа, транспорт, а также в сферах науки, медицины, сельского хозяйства, финансов, образования, культуры и туризма, и заключено 18 контрактов в различных сферах», - сказал российский дипломат.

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