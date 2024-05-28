Российский дипломат: Объем торговли с Ираном крайне мал

«Целью 18-го заседания комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству двух стран, состоявшееся в Тегеране в конце февраля текущего года, было улучшение сложившейся ситуации», - отметил Жильцов в интервью ИРНА, назвав основой двустороннего сотрудничества Ирана и России взаимодействие в сфере экономики.

«В ходе работы комиссии обсуждались темы взаимодействия практически во всех возможных сферах, таких как космос, авиация, судостроение, мирное использование ядерной энергии, добыча и переработка нефти и газа, транспорт, а также в сферах науки, медицины, сельского хозяйства, финансов, образования, культуры и туризма, и заключено 18 контрактов в различных сферах», - сказал российский дипломат.