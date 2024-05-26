26 мая 2024 г., 15:28
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Новости ID: 85489982
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Сотрудничество Ирана и России получило развитие в области исследований медицинского оборудования

26 мая 2024 г., 15:28
Новости ID: 85489982
Сотрудничество Ирана и России получило развитие в области исследований медицинского оборудования

Тегеран, 26 мая, ИРНА – Торговая делегация России, посетив иранскую исследовательскую организацию по науке и технологиям (IROST), в ходе переговоров с исследователями в этой области выразила желание реализовать совместные проекты с Ираном в сфере медицинского оборудования, и в этой области были достигнуты первоначальные договоренности.

По данным Министерства науки, исследований и технологий Ирана, российская торговая делегация посетила IROST и международный парк «Наука и технология» Ирана в целях реализации совместных проектов в области медицинского оборудования и расположения связанных компаний в соответствующих международных парках Ирана и России.

«С созданием и запуском международного парка «Наука и технология» Ирана в IROST обеспечен обмен технологиями и взаимодействие со всеми странами мира, особенно с соседями Ирана, включая Россию», - отметил глава исследовательской организации по науке и технологиям Хасан Заманиян, указав на надлежащую коммуникацию между Ираном и Россией.

Отметив создание научно-исследовательского института фармацевтической химии, Заманиян сообщил о способностях и будущих планах IROST по производству медицинского оборудования и редких лекарств, а также коммерциализации произведенной продукции.

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