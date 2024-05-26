Сотрудничество Ирана и России получило развитие в области исследований медицинского оборудования

По данным Министерства науки, исследований и технологий Ирана, российская торговая делегация посетила IROST и международный парк «Наука и технология» Ирана в целях реализации совместных проектов в области медицинского оборудования и расположения связанных компаний в соответствующих международных парках Ирана и России.

«С созданием и запуском международного парка «Наука и технология» Ирана в IROST обеспечен обмен технологиями и взаимодействие со всеми странами мира, особенно с соседями Ирана, включая Россию», - отметил глава исследовательской организации по науке и технологиям Хасан Заманиян, указав на надлежащую коммуникацию между Ираном и Россией.

Отметив создание научно-исследовательского института фармацевтической химии, Заманиян сообщил о способностях и будущих планах IROST по производству медицинского оборудования и редких лекарств, а также коммерциализации произведенной продукции.