Министр финансов США: вторичные санкции против России ужесточатся

По сообщению ИРНА, Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters намекнула на растущую угрозу для европейских банков, работающих в России, и предупредила, что Вашингтон собирается усилить свои вторичные санкции против банков, которые оказывают финансовую поддержку России.

Йеллен сказала: "Мы стремимся ужесточить санкции против банков, действующих в России".

Она отказалась предоставлять более подробную информацию или называть банки, которые станут мишенью новых мер Вашингтона.

Американский министр на полях встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Италии сказала, что санкции, касающиеся банковских операций в России, "будут применяться только в том случае, если для этого будут основания".

В рамках политики «русофобии», проводимой США, она заявила: "Деятельность в России сопряжена с огромными рисками".