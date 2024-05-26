26 мая 2024 г., 16:30
??????? ID: 85490174
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр финансов США: вторичные санкции против России ужесточатся

26 мая 2024 г., 16:30
??????? ID: 85490174
Министр финансов США: вторичные санкции против России ужесточатся

Тегеран, 26 мая, ИРНА - Министр финансов США объявила о ужесточении вторичных санкций Вашингтона против деятельности иностранных банков в России.

По сообщению ИРНА, Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters намекнула на растущую угрозу для европейских банков, работающих в России, и предупредила, что Вашингтон собирается усилить свои вторичные санкции против банков, которые оказывают финансовую поддержку России.

Йеллен сказала: "Мы стремимся ужесточить санкции против банков, действующих в России".

Она отказалась предоставлять более подробную информацию или называть банки, которые станут мишенью новых мер Вашингтона.

Американский министр на полях встречи министров финансов стран «Большой семерки» в Италии сказала, что санкции, касающиеся банковских операций в России, "будут применяться только в том случае, если для этого будут основания".

В рамках политики «русофобии», проводимой США, она заявила: "Деятельность в России сопряжена с огромными рисками".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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