Иран входит в число 20 стран с наибольшим количеством научных и медицинских производств

"Принимая во внимание важность области здравоохранения и медицины и прогресс Исламской Республики Иран в этой области, отчет о научных и технологических достижениях в этой области и высоко цитируемых исследователях и присутствие в рейтинге университетов медицинских наук страны глобальные рейтинги были подготовлены ISC", сказал Фазелзаде.

"Исходя из этого, Китай и США имеют наибольшее количество индексируемых научных произведений в обеих базах данных, а Исламская Республика Иран занимает 16-е место в базе данных Scopus, 17-е место в базе данных Web of Science", добавил он.

Глава Института цитирования и мониторинга науки и технологий исламского мира заявил, что тенденция изменения количества индексируемых научных произведений Исламской Республики Иран показывает, что количество иранских статей с годами увеличилось, и, как обычно, количество иранских статей, проиндексированных в Scopus, немного больше, чем в Web of Science.

«При сравнении научных работ иранских исследователей в различных предметных областях в базе данных Web of Science, область медицинских наук и здравоохранения с 158 678 документами после предметных областей техники и технологий и естественных наук занимет второе место по количеству статьей», отметил он.