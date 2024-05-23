США: у йеменских хусистов есть оружие, способное достичь Средиземного моря

По словам источника, администрация США обеспокоена тем, что йеменская группировка имеет возможность расширить свою атаку на судоходство из Красного моря и Аденского залива в Средиземное море.

Он добавил, что Хуситы имеют доступ к современному оружию, а размещение ими противокорабельных баллистических ракет является беспрецедентным случаем.

По данным Bloomberg, Хуситы недавно объявили, что они расширят масштабы своих атак на корабли, сотрудничающие с сионистским режимом, на восточное Средиземноморье.

Американский источник сообщил агентству Bloomberg, что на данный момент в Средиземноморье не зафиксировано никаких атак. При этом он не стал конкретно говорить о том, есть ли у йеменских Хуситов возможность атаковать движущиеся цели в водах Средиземного моря или нет.