Лидер: Божественное обещание об уничтожении сионистского режима будет реализовано

Верховный лидер Исламской революции, поблагодарив за проявление солидарности палестинским народом, особенно жителями Газы, в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью детей господина Хании и похвалил терпение главы политического офиса ХАМАС.

Аятолла Али Хаменеи, указав на невероятное сопротивление народа Газы, поразившее весь мир, сказал: "Кто бы мог поверить, что однажды в американских университетах будут скандировать лозунги в поддержку Палестины и поднимать палестинский флаг? Кто бы мог поверить, что однажды в Японии на демонстрациях в поддержку Палестины будут выкрикивать лозунги "Смерть Израилю" на фарси?"

Он подчеркнул, что в будущем также могут произойти события в отношении палестинского вопроса, которые сегодня кажутся невероятными.

Лидер Исламской революции, ссылаясь на коранические стихи о двух обещаниях Всевышнего матери пророка Мусы, добавил: "Сейчас уже реализовалось первое Божественное обещание о народе Газы, который, будучи небольшой группой, одержал победу над большой и сильной группой - США, НАТО, Великобритании и некоторых других стран. Исходя из этого, второе обещание - об уничтожении сионистского режима - также может быть реализовано, и, милостью Всевышнего, тот день, когда Палестина от "моря до реки" будет восстановлена, наступит".

Аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что Мохаммад Мохбер, который в соответствии с Конституцией ответственен за исполнительные дела страны, будет продолжать курс и направленность покойного президента в отношении Палестины с таким же рвением и духом.