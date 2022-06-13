Иран: мы предпримем необходимые меры против Израиля

«Позиция Ирана против такой сущности ясна. Естественно ожидается от международных организаций займут четкую позицию в отношении такой сущности и предпринимать ясные меры в отношений незаконных действий режима такого рода, чтобы тени угроз этого режима исчезли из региона», - заявил он.

По его словам, красная линия Исламской республики Ирана это безопасность ее граждан и в связи с этим готов предпринять любые меры для защиты своих граждан в качестве контрмер.

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