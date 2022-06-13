13 июн. 2022 г., 11:37
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News Code: 84786861
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Иран: мы предпримем необходимые меры против Израиля

Иран: мы предпримем необходимые меры против Израиля

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Представитель правительства Ирана Али Бахадори сегодня коснулся недавних действий Израиля и угроз в адрес Ирана и заявил, что сущность страны основана на терроризме и угнетении.

«Позиция Ирана против такой сущности ясна. Естественно ожидается от международных организаций займут четкую позицию в отношении такой сущности и предпринимать ясные меры в отношений незаконных действий режима такого рода, чтобы тени угроз этого режима исчезли из региона», - заявил он.

По его словам, красная линия Исламской республики Ирана это безопасность ее граждан и в связи с этим готов предпринять любые меры для защиты своих граждан в качестве контрмер.

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