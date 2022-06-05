5 июн. 2022 г., 14:20
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Палестинское сопротивление: конфронтация с израильскими оккупантами неизбежна

Палестинское сопротивление: конфронтация с израильскими оккупантами неизбежна

Тегеран, 5 июня, ИРНА – Источник в Палестинском сопротивлении сообщил, что это движение опровергает новости о том, что Сопротивление не ответило на «Марш с флагом» под давлением некоторых стран.

«Возможность военного вмешательства очень близка, и время будет определено сопротивлением исключительно в соответствии с конкретными критериями и деталями, относящимися к этому», - сказал источник.

Он опроверг сообщения о том, что палестинское сопротивление в секторе Газа находилось под давлением Египта и Катара, чтобы отложить военную эскалацию в прошлое воскресенье после Марша с флагом израильских поселений.

Он сказал, что арабские страны вмешались и установили контакты, но это неправда, что сопротивление воздержалось от реакции на этот Марш и военную эскалацию из-за этого давления.

«У сопротивления есть определенное время, и следующая эскалация необязательно должна быть только с помощью ракетного огня, поскольку готовность к взаимодействию с врагом велика и на нескольких направлениях и фронтах», - сказал он.

Он подчеркнул, что противостояние стало неизбежным и неминуемым и будет сложным, ожесточенным, трудным и долгосрочным.

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