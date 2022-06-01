1 июн. 2022 г., 16:28
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Израильские войска убили 31-летнюю палестинку

Израильские войска убили 31-летнюю палестинку

Тегеран, 1 июня. ИРНА — Утром в среду, 1 июня, около лагеря беженцев Аль-Аруб в Хевроне израильские военные открыли огонь по 31-летней палестинке.

"31-летняя палестинка Гуфран Уарасна была застрелена сегодня утром израильскими войсками у лагеря беженцев Аль-Аруб к северу от Хеврона", сообщает "Палестина Аль-Юм".
По утверждению израильских СМИ, палестинка была вооружена ножом и пыталась напасть на израильского военнослужащего, стоявшего на блокпосту.


Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что оккупационные силы в течение 20 минут не позволяли оказать помощь палестинку у входа в лагерь Аль-Аруб, в результате чего ее слишком поздно доставили в больницу.
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