Израильские войска убили 31-летнюю палестинку

"31-летняя палестинка Гуфран Уарасна была застрелена сегодня утром израильскими войсками у лагеря беженцев Аль-Аруб к северу от Хеврона", сообщает "Палестина Аль-Юм".

По утверждению израильских СМИ, палестинка была вооружена ножом и пыталась напасть на израильского военнослужащего, стоявшего на блокпосту.



Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что оккупационные силы в течение 20 минут не позволяли оказать помощь палестинку у входа в лагерь Аль-Аруб, в результате чего ее слишком поздно доставили в больницу.

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