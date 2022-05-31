Верховный лидер направил послание Папе Римскому Франциску

"Узнав о моем визите, Верховный лидер Исламской революции передал Вам привет. Он высоко оценил вашу деятельность и ваши отношения с Латинской Америкой", сказал Арафи во время встречи.

По его словам, аятолла Хамени также высоко оценил позицию Папы Римского по улучшению отношений между исламом и христианством и защите угнетенных. "Мы ожидаем, что вы продолжите работать в защиту угнетенных мира, особенно Палестины и Йемена, и занимать ясную и прозрачную позицию", подчеркнул Аятолла Арафи.

"Верховный лидер ожидает, что будут предприняты действия в защиту палестинского народа и что решение будет основано на голосовании народа и выборах между всеми людьми и палестинцами, включая последователей всех религий в Палестине", добавил он.

"Передайте привет Лидеру Исламской революции Ирана и религиозным авторитетам и старейшинам Ирана; Мы также согласны с тем, что говорит лидер Исламской революции", сказал Папа Римский.

Стоит отметить, что Папа Франциск родился в Аргентине и когда-то был архиепископом Буэнос-Айреса.

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