Лидер: санкции – оружие держав против других стран

Сегодня аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и сопровождающей делегацией подчеркнул, что «возможные потенциалы между двумя странами далеко не соответствуют текущему уровню в разных сферах и в связи с политикой Исламской республикой Ирана для расширения отношений с соседями, следует их принципиально развивать».

Лидер также назвал две страны братьями, благодаря историческим и культурным общностям.

Лидер выразил признательность президенту Таджикистана за его усилия на пути сохранения и развития персидского языка и указал на прошлый визит президента Ирана в страну. «Этот визит показывает решимость иранского правительства для налаживания отношений с Таджикистаном и отметил, что за прошедший год мы стали свидетелями развития связей, хотя еще требуется расширять их», - подчеркнул он.

Он еще сослался на технический, инженерный, промышленный и научный потенциалы Иран для содействия развитию Таджикистана и расширению отношений. «Чтобы пользоваться всеми этими возможностями и для углубления связей совместная комиссия должна серьезно спланировать и составить график всех подписанных соглашений, чтобы выйти на оперативную стадию», - заявил он.

Хаменеи назвал разнообразный климат Ирана, обширные земли и равнины, научные, технологические и промышленные достижения и наукоёмкие компании в Иране со одной стороны, и наличие обширных полезных ископаемых в Таджикистане, с другой стороны, факторами и почвами расширения отношений. «Несмотря на санкции Иран попробовал хорошие научные достижения и если бы не было санкций, не были бы достигнуты эти прогрессы, так как они заставили нас опираться на внутренние возможности», - сказал он.

Назвав Афганистан общим вопросом между Ираном и Таджикистаном, лидер заявил: «У Ирана и Таджикистана общие озабоченности по поводу Афганистана и обе страны обеспокоены распространением терроризма и ростом террористических группировок в стране. Мы считаем, что лидеры Афганистана должны объединить все партии страны, чтобы образовать эксклюзивное правительство».

Аятолла Хаменеи также касательно недавнего визита начальника штаба ВС Ирана генерала Мохаммада Багери для открытия завода по производству беспилотников в стране назвал такой вид сотрудничества позитивным и заявил, что дроны в настоящее время важный фактор в защите страны.

Эмомали Рахмон также в свою очередь указал не встречу с президентом Ирана и отметил: «у нас состоялись хорошие переговоры в разных сферах и в связи с договоренностями можно надеяться на дальнейшее сотрудничество.

«Мы стремимся к миру и стабильности в Афганистане с участием представителей всех наций и надеемся, что на основе сотрудничества Ирана и Таджикистана, будут устранены озабоченности в этом отношении», - заключил он.

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