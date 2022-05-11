Лидер: великая миссия учителей заключается не в обычном обучении, а в базисном обучении

В среду группа учителей и педагогов со всей страны встретилась в хосейние им. Имама Хомейни с Верховным лидером Исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

"Мы должны сделать так, чтобы наш школьник обладал национальной идентичностью и это – выше чем постижение знаний или, по меньшей мере, вровень с постижением знаний", сказал лидер.

"Частично национальная идентичность выражена в том, что учащийся должен знать национальных героев, научное прошлое, политическое прошлое, международное прошлое", отметил аятолла Хаменеи.

"В (школах) обучают некоторым дисциплинам, которые не имеют никакой пользы для учеников; они не помогают ни в жизни, ни в научном росте. Исключите их. Полезная наука – это наука, которая выявляет способности, позволяет им раскрыться и развивает человека в русле его способностей", сказал лидер.

"Дух сопротивления – это эликсир решения проблем страны. Этот дух должен прививаться нам с детства, с подросткового возраста", заявил аятолла Хаменеи.

"Проведите опрос среди учеников своей школы. Посмотрите, какой процент тех, кто знаком с #Каземи_Аштияни (основоположник НИИ Royan), принимая во внимание все его заслуги перед страной? Сколько из них знают #Роналду?", указал он.

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